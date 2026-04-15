NPB(日本野球機構)は15日の公示を発表。ロッテは毛利海大投手を1軍登録し、宮粼颯投手を登録抹消しました。ドラフト2位ルーキーの毛利投手は今季開幕投手を務め、ここまで2試合先発で1勝0敗、防御率1.50です。この日の日本ハム戦に先発予定。3連敗中&今月3勝9敗で最下位に苦しむチームを勝利に導けるか注目されます。一方、抹消の宮粼投手は今季4試合に投げ防御率7.20。14日の日本ハム戦は3点ビハインドの9回に登