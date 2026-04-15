KOKUBO（小久保工業所）は、お掃除の便利グッズ5品（「おそうじ歯ブラシ目隠しケース」「おそうじフィンガースポンジ／メラミン」「ちょこっとおそうじ くまで／ミニはたき」）を発売する。「おそうじ歯ブラシ目隠しケース」「おそうじ歯ブラシ目隠しケース」は、掃除や洗濯用の歯ブラシを、見える状態で置いておきたくない場合に、目隠しして壁収納できるケース。ケースを付属の粘着シールで壁に貼り、歯ブラシを入れるとスッキリ