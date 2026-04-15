日本野球機構(NPB)は15日の公示を発表。ヤクルトは前日のDeNA戦に先発した小川泰弘投手を登録抹消しました。小川投手は、そのDeNA戦では雨の降るなかのマウンドとなり苦戦。4回まで無失点でおさえていましたが、5回1死から突如乱れ、四球と連打で1失点したところで降板しました。その後、リリーフも打たれ3失点となりましたが、その裏に味方打線が逆転。さらに6回には雨天コールドとなりチームは勝利しました。ここまで3試合に登板