「濃密果つぶつぶいちご」明治は、いちごを一粒にぎゅーっと詰め込んだ、つぶつぶ食感が楽しめる新しいフルーツチョコレート菓子「濃密果つぶつぶいちご」を、4月21日から期間限定で発売する。いちご果実100％（生換算）配合のチョコレートで、いちご本来の甘酸っぱさとみずみずしい果実感が口いっぱいに広がり、ほっと一息つきたい時に心まで満たされる、爽やかな味わいに仕上げた。日常のなかで、まるでいちごそのものを食べてい