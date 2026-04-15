プロレス団体のドラディションは１５日、都内で主催大会「ＮＥＶＥＲＧＩＶＥＵＰ２０２６」（５月２２日、後楽園ホール）の記者会見を開いた。藤波辰爾（７２）はメインイベントで新日本の極悪集団「ハウス・オブ・トーチャー（ＨＯＴ）」の若頭である成田蓮（２８）とスペシャルシングルマッチで激突するが、成田が会見を無断でボイコット。怒り心頭の藤波は「久々に、自分の中で（新日本時代の）懐かしい怒りがメラメラ