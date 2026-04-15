ジャーナリストの田原総一朗氏が１５日、Ｘを更新。９２歳の誕生日を迎えたことを報告した。田原氏は「おかげさまで９２歳になりました」と報告し、「生きている人間の一員として、これからもこの国を良くしたいです。まだまだ面白いことをしたい」と９２歳の抱負をつづった。笑顔の近影写真もアップ。ファンからは「おめでとうございます」「長生きして下さい」など、祝福の声が寄せられていた。田原氏は９０歳を超えてか