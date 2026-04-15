東ハトは、5月4日から「キャラメルコーン・日向夏＆レモン味」を期間限定で発売する。ふんわり、サクサク、そしてすうっととろけるキャラメルコーンから、初夏にぴったりな甘酸っぱい限定フレーバーが登場する。「キャラメルコーン・日向夏＆レモン味」「キャラメルコーン・日向夏＆レモン味」は、レモンの爽やかな酸味に、日向夏のフルーティーな甘さを効かせた一粒とのこと。果物のようなジューシーな味わいが広がり、初夏にぴっ