俳優の岡田将生（36）が15日、都内で17日スタートの主演するTBSドラマ「田鎖ブラザーズ」（金曜後10・00）の放送直前試写イベントに出席した。2010年4月27日の殺人事件時効撤廃2日前に、両親を殺害された事件の時効を迎えた兄弟が事件の真相を追うクライムサスペンス。岡田が所轄で刑事課強行犯係の兄、染谷将太（33）が県警捜査一課検視官の弟を演じる。2人は約10年ぶりの共演となる。岡田は「染谷君と兄弟役だったんですけど