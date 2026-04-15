日本野球機構（NPB）から15日、公示が発表され、中日のミゲル・サノー内野手（32）が出場選手登録を外れた。今季新加入のサノーは14日の広島戦（豊橋）で左脚の違和感を訴え負傷交代した。初回1死二、三塁で右翼フェンス直撃の2点打を放ったが、一塁を回ったところで挟まれて走塁死した際に痛めたもよう。試合中にチームを離れ愛知県内の病院を受診した。広島戦後に井上監督は「上り調子だっただけに心配」と話していた。メ