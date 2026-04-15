皐月賞に向け、最終追い切りを行うリアライズシリウス＝美浦トレーニングセンター中央競馬のクラシック3冠レース第1戦、第86回皐月賞（19日・中山11R2000メートル芝、G1）の最終追い切りが15日、東西（美浦、栗東）のトレーニングセンターで行われ、共同通信杯を制したリアライズシリウスが文句なしの動きを披露した。美浦ウッド（W）コースで併せ馬の相手を追走し、馬なりのまま半馬身先着。3週続けて追い切りをつけた津村明