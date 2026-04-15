東京・湯島の個室マッサージ店で12歳だったタイ人少女が性的サービスを強要させられていた事件で、児童福祉法違反罪などに問われた店の元マネジャーでタイ国籍のプンシリパンヤー・パカポーン被告（39）は15日、東京地裁の初公判で「事実はその通りではありません」と起訴内容を否認し、無罪を主張した。弁護側も、被告は少女の年齢を知らず、直接会ったことはなかったと主張した。起訴状によると、被告は店の経営者細野正之