ダンスボーカルユニット「TRF」のDJ KOO（64）が12日放送のテレビ東京「ぺこもぐキッチン」（日曜前11・00）にゲスト出演。自身らをプロデュースした小室哲哉氏（67）の影響で“キャラ変”した過去を明かした。同番組で小室氏の話題になると、アシスタントを務める同局・嶺百花アナウンサーは「小室さんとご飯に行かれたりするんですか？」と質問。KOOは「ファミレスが好きで、小室さん。ハンバーグとかを食べてましたね」と振