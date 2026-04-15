年齢を重ねると起こる腎機能の低下を押さえるにはどうすればいいか。医師の牧田善二さんは「腎臓にとって、大事な膜を破壊し、血管もダメにする憎むべき大敵がいる。ブドウ糖とタンパク質が結びつくことで生じる、非常にタチの悪い老化促進物質だ」という――。※本稿は、牧田善二『腎臓 人工透析にさせない最強の医療・食べ方』（三笠書房）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／PonyWang※写真はイメージです - 写真＝