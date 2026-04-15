健康的な昼寝の取り入れ方は何がいいか。睡眠科学者のメライン・ファンデラール氏は「日中の短い昼寝が認知能力によい影響を及ぼすことにはエビデンスがあるが、長めの昼寝は前夜の就床時間が短すぎた場合にのみ推奨される」という――。※本稿は、メライン・ファンデラール『熟睡力』（新潮新書）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／gorodenkoff※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／gorodenkoff■過度な眠気で