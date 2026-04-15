英Nothing Technologyは2026年4月15日、スマートフォン新機種「Nothing Phone (4a)」「Nothing Phone (4a) Pro」の発売を発表した。同社の中では主力、かつ中位のモデルとなるモデルだが、これまで日本では投入しなかった「Pro」モデルの投入からは、日本における同社の戦略変化を見て取ることができる。国内未投入だった「Pro」をついに発売2022年の「Nothing Phone (1)」から日本市場に進出しているNothing Technology。その後も