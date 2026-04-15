オートレース第４０期選手候補生の入所式が１５日、茨城県下妻市の筑波サーキット内にあるオートレース選手養成所で行われた。阿部真生騎（あべ・まいき＝２２、東京都出身）候補生は、父がロードレース世界選手権で活躍した天才ライダーの?ノリック?こと阿部典史（故人）。祖父は阿部光雄元選手。自身も元ロードレーサーという生粋のレーサー一族だ。阿部候補生は「ロードレーサーとして海外にいた時にマシントラブルでレー