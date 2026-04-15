歌手兼女優のIUが、ドラマ『21世紀の大君夫人』のビハインド映像で、役柄に深く入り込んだ姿を披露した。4月14日、IUの公式YouTubeチャンネルに公開された動画が話題を集めている。【写真】K-POP歌手、日本のタクシーで“土足上げ”映像には、IUが出演中のドラマ『21世紀の大君夫人』の撮影現場の舞台裏が収められている。劇中、IUが演じるソン・ヒジュは、目的のためなら手段と方法を選ばない野心家な人物だ。（画像＝IU公式YouTu