韓国語の日常フレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国ドラマをもっと楽しもう。「매미（メミ）」の意味は？「매미（メミ）」という言葉を聞いたことありますか？ヒントは、虫の名前です！「매미（メミ）」はどういう意味なのでしょうか。正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は、「蝉／セミ」でした！「매미（メミ）」は、「