BTSが、新曲『SWIM』で再生回数1億回を達成した。4月15日13時ごろ、3月20日に公開されたBTSの5thフルアルバム『ARIRANG』のタイトル曲『SWIM』のミュージックビデオが再生回数1億回を突破した。【写真】BTSの『SWIM』MVに出演した美女の正体これにより、彼らは数多くの“億超え再生”のラインナップに新たな代表曲を加えた。ポルトガル・リスボンの広大な海辺を舞台にした今回の映像は、まるで大作映画を思わせるスケールで話題を