あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。「シュガーバニーズ」の略語は？「シュガーバニーズ」の略語はなんでしょうか？サンリオのキャラクターシリーズです。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「シュガバ」でした！シュガバとは、サンリオのキャラクターシリーズで、双子のウサギのパティシ