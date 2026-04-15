◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―広島（１５日・バンテリンドーム）中日のミゲル・サノー内野手が１軍登録を抹消された。サノーは、１４日の広島戦（豊橋）の初回１死二、三塁で右中間フェンス直撃の２点打を放った。だが、外野からの返球間に一度は二塁を狙った後、切り返して一塁へ戻ろうとしたが、タッチアウト。このプレーで足を負傷した。自力でベンチに下がったが、左足を引きずるようなしぐさを見せ、直後の守備から交代し