◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―広島（１５日・バンテリンドーム）中日のドラフト２位・桜井頼之介投手が、１軍登録された。開幕２戦目となる３月２８日の広島戦（マツダ）でプロ初登板初先発し、７回３安打１失点と好投。援護に恵まれず、プロ初勝利を逃した。中６日で４月４日のヤクルト戦（神宮）で先発するも、３回途中を８安打６失点で敗戦。翌５日に抹消されていた。ファームでは中継ぎで、２試合に登板。いずれも１イニ