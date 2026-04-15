ハンドメイドマーケットプレイス「Creema」の運営などを手掛けるクリーマは7月11日と12日の2日間、東京ビッグサイトにて「HandMade In Japan Fes’（ハンドメイドインジャパンフェス）」を開催する。【画像】アイテム＆フード＆ライブほか…ハンドメイドフェス会場の様子同フェスは、全国各地で創作活動に取り組むクリエイターが一堂に会し、オリジナル作品を展示販売する日本最大級のクリエイターの祭典。2013年に東京ビッグ