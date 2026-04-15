先月（3月）、日本を訪れた外国人旅行者の数はおよそ360万人で、3月として過去最高を記録しました。政府観光局によりますと、今年3月に日本を訪れた外国人旅行者の数はおよそ361万8900人で、去年の同じ月と比べ3.5%増え、3月として過去最高を記録しました。3月下旬に桜のシーズンを迎えたことに加え、イースター休暇が始まり、訪日需要が高まったのが主な要因です。アメリカやイギリスなど7つの国や地域で、1か月として過去最高を