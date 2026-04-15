先月、日本を訪れた外国人の数は3月として過去最高を更新した一方、中東地域からの訪日者数は去年の同じ月から3割以上減少しました。日本政府観光局によりますと、先月の訪日外国人の数は361万8900人と、去年の同じ月と比べて3.5パーセント増え、3月として過去最高となりました。桜のシーズンということもあり台湾やマレーシア、アメリカなどからの観光客が増加しました。一方、中東地域からの訪日者数は中東情勢による航空便の運