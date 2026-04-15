新潟県十日町市で1月から行方不明になっていた中学3年の女子生徒が長岡市の河川敷で遺体で見つかりました。遺体で見つかったのは、新潟県十日町市の中学3年生・樋口まりんさん（15）です。警察によりますと、今月9日、長岡市を流れる信濃川の河川敷で石拾いをしていた男性が川の中州に遺体が流れ着いているのを見つけ、110番通報していて、その後の警察の調べで身元が判明しました。死後2か月以上経っていて、溺死とみられています