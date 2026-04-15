自民党本部で開かれた法務部会と司法制度調査会の合同会議＝15日午後、東京・永田町再審制度を見直す刑事訴訟法改正案を審査する自民党の法務部会と司法制度調査会は15日、党本部で合同会議を開いた。審理長期化を招く検察抗告を容認する原案に対する異論を受け、抗告後の審理期間を1年以内とすることなどを盛り込んだ修正案を法務省が提示した。抗告禁止を盛り込まず、運用上の制限にとどめる内容で、議論が収束に向かうかどう