ガールズグループ「ME:I」が15日、都内で行われたヘアケアブランド「Linon」の新シャンプー・トリートメント発表会に出席した。ブランドアンバサダーに就任したME:I。ブランド名と同じ名前のRINONは「名前を聞いた時に、凄く運命だなと感じた。ご一緒できて本当にうれしい気持ちでいっぱい」と喜んだ。イベント途中にはタイアップソング「UpdateMe」のダンスパフォーマンスを初披露。スペシャルゲストとして登場したお笑い