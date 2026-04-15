中日が１５日近藤廉投手、サノー内野手の出場選手登録を抹消。代わって桜井頼之介投手、マラー投手、ロドリゲス内野手を登録した。サノーは１４日の広島戦（豊橋市民球場）の一回に右翼フェンス直撃の２点タイムリーを放った後の走塁中に左脚を負傷。直後の守備から退いていた。メジャー通算１６４本塁打を引っさげて入団した今季は、チーム最多３本塁打を放っていた。