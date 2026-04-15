警察などによりますと、きょう午前８時ごろ、山形県東根市松沢の交差点で３０代女性が運転する軽乗用車と、９０代男性が乗るシニアカーが衝突する事故がありました。 【画像】男性が乗っていた破損したシニアカー、事故現場 ９０代の男性がシニアカーで道路を横断しようとしていたところ、右から進んできた軽乗用車と衝突したとみられています。この事故で、シニアカーに乗っていた９０代の男性が病院に