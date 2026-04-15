国内女子ツアー「Vポイント×SMBCレディス」で通算7勝目を挙げた笠りつ子が自身のインスタグラムを更新。仲よしの先輩プロ、竹末裕美たちがサプライズで祝勝会をしてくれたことを「びっくり感動」と嬉しそうに投稿した。【動画】サプライズの喜びが爆発 「嬉しい〜！」しか言葉が出てこない笠りつ子投稿では大きな特製ケーキを手にした笠を囲んだ全員の記念写真や、竹末との2ショットだけでなく、埼玉西武ライオンズで投手として活