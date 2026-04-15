国内69勝、海外3勝の計72勝を誇るプロゴルファー・樋口久子の足跡を展示する『チャコ・ヒグチ ミュージアム』が15日、長野県の松本浅間カントリークラブ内にオープンした。同日にはそのオープンを記念し、開館式典が行われ、約150人が出席した。【写真】これがメジャー制覇時のスコアカード…よそでは見られない記念品がたくさん約500点が集められたミュージアムには、長年の選手生活で獲得した優勝トロフィーや、1977年に「全米女