死体遺棄の疑いで男児宅に家宅捜索 3月23日から行方不明となっていた南丹市園部町に住む11歳の小学生、安達結希さん。警察は安達さんの行方を捜索していましたが、4月13日、南丹市の山林で遺体で見つかりました。 【写真を見る】【京都・遺体発見】警察が本格的な捜査乗り出したか朝から現場に緊張感…死体遺棄の疑いで家宅捜索遺体発見現場には花「有意義な人生待っていたはず」 14日、遺体の身元が安達さんと確認され