熊本地震の前震翌日の2016年4月15日（上）と本震10日後の26日の熊本城の3D画像から。前震で天守閣入り口の石垣に変形が生じ（点線部分）、本震で崩落したのが分かる。共同通信が撮影した航空写真を基に作成2016年の熊本地震で、4月14日夜の「前震」により熊本城（熊本市中央区）天守閣入り口の石垣に緩みなどの変形が生じ、約28時間後の16日未明に発生した「本震」で崩落していたことが15日、分かった。前震・本震の後に共同通信