記者会見する中国国務院台湾事務弁公室の陳斌華報道官＝15日、北京（共同）【北京共同】中国国務院（政府）台湾事務弁公室の陳斌華報道官は15日の記者会見で、中国は台湾と統一すれば台湾の老朽化した住宅をリフォームしたり、若者らの住宅問題解決を手助けしたりする支援策を実施すると表明した。「国家統一は大義であり、大きな利益にもなる」と主張した。陳氏は中国共産党が12日発表した台湾に対する優遇策や交流強化措置を