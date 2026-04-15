◇出場選手登録【中日】桜井頼之介投手（中継ぎ強化）、カイル・マラー投手（先発要員）、クリスチャン・ロドリゲス内野手（内野強化）【オリックス】来田涼斗外野手（外野強化）【ロッテ】毛利海大投手（先発要員）◇同抹消【巨人】中山礼都外野手（再調整）【中日】近藤廉投手（再調整）、ミゲル・サノー内野手（左脚違和感）【ヤクルト】小川泰弘投手（登板機会なし）【オリックス】杉沢龍外野手（右尺骨遠位端骨折）【ロッテ】