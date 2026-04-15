2026年、日本を訪れた外国人旅行者の数が1000万人を突破したことがわかりました。観光庁や日本政府観光局によりますと、3月、日本を訪れた外国人旅行者は約361万9000人でした。2025年の3月と比べ、3.5％増加し、3月の人数として過去最多を更新しました。2026年はこれで約1068万人となり、2025年に続き、2年連続で3月までに1000万人を突破しました。3月下旬ごろから桜のシーズンを迎えることに加え、4月のイースターに合わせた学校