【モデルプレス＝2026/04/15】グローバルボーイズグループ・INI（アイエヌアイ）が、4月23日発売の『CanCam』（小学館）6月号特別版の表紙に登場。約3年ぶりのフルメンバーでの登場となる。【写真】INI、家族のような絆を感じさせる最高にハッピーな表紙◆INI、撮影テーマは「FAMILY TIME」2025年リリースのWINTER SINGLE『THE WINTER MAGIC』は過去最高の121万枚を売り上げ、全国アリーナツアーでは26万人を動員するなど、快進撃