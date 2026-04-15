Netflixシリーズ「地獄に堕ちるわよ」2026年4月27日(月)より世界独占配信 4月27日より世界独占配信するNetflixシリーズ「地獄に堕ちるわよ」。14日に配信を記念したパーティーが開かれ、そのイベントレポートが到着した。イベントには、主演の戸田恵梨香をはじめ、伊藤沙莉、生田斗真、三浦透子、田村健太郎、中島歩、細川岳、瀧本智行監督が登壇した。 本作は、「大殺界」「地獄に堕ちるわ