体操の世界選手権（１０月１７日開幕、オランダ）代表２次選考会、愛知・名古屋アジア大会（９月１９日開幕）代表２次選考会を兼ねる全日本個人総合選手権は１６日、高崎アリーナで開幕する。１５日は公式練習が行われ、昨年の世界選手権の床運動で金メダルを獲得した杉原愛子（ＴＲｙＡＳ）が、器具の最終確認などを行い態勢を整えた。「世界チャンピオンになってから国内初の大会になるので、いい意味でたくさんの人にみても