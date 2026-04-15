明治安田Ｊ１リーグ百年構想リーグの３月度「月間ベストセーブ」が１５日に発表され、ウエスト（西）で清水のＧＫ梅田透吾（２５）が初受賞した。この日、三保グラウンドで汗を流したストッパーは、「うれしいですね。自分がそう（受賞する立場に）なったことがないので、なんと言ったら分からないですが、うれしいです」と笑顔を見せる。対象となったのは、３月１４日の岡山戦で見せた後半２２分のシュートストップ。相手ＤＦ