明治安田Ｊリーグ百年構想リーグの３月度「月間ＭＶＰ」が１５日に発表され、Ｊ１百年構想リーグ・ウエスト（西）で清水のＦＷ呉世勲（オ・セフン、２７）が初受賞した。三保グラウンドで取材に応じたストライカーは「３月はいいプレーが多かったと感じている。課題もあるが、結果を出せたことはうれしい」と振り返った。ここまで特別大会でリーグトップタイの６得点。３月は４試合で、１４日の岡山戦と広島戦でそれぞれゴール