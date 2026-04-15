行楽シーズン、おにぎりを作る機会が増えませんか？今日は、海外の方でも上手に食べられるという手が汚れないおにぎりの包み方をご紹介します。 ▼ 海苔の切り方がポイント 1.最大のポイントは海苔の切り方。三角になるように切ります。 2.おにぎりをのせて、下から包みます。 3.左右の海苔で包めばできあがり。 実際にこのレシピで作った人の感想 つくれぽ（つくりましたフォトレポートのこと）にも「食べやすくて目か