NPB(日本野球機構)は15日、公示を発表。巨人は中山礼都選手が登録抹消されました。中山選手はここまで12試合に出場し、34打数5安打の打率.147、1打点を記録しています。巨人は阪神との3連戦を戦っていますが、この日は雨天中止が発表されています。