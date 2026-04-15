女優の大友花恋（26）が15日までに自身のインスタグラムを更新。「かわい子ちゃん」との2ショットを公開した。「いつもお世話になっている大好きなヘアメイクさん・スタイリストさん、そして、スタイリストさんちのかわい子ちゃんとベトナム料理した時のお写真」と書き出した大友。微笑ましい2ショットをアップした。「おしゃべりもご飯もかわい子ちゃんも、全部最高な時間」とコメント。「何度も見返して、元気をもらってる