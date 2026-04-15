楽天が、今季現在15試合を終え8勝6敗1分けの2位と好調。前日（14日）も、首位ソフトバンク相手に3-2で僅差の勝利した。先発の荘司康誠投手（25）が5回2失点で勝利投手となり、開幕から3戦3勝と存在感を示している。昨季は15試合終了時点で6勝9敗の最下位だったが、今季は現時点でチーム防御率もリーグトップの2・58と、投手陣もチームの好調を支える礎となっている。荘司の開幕から3戦3勝も、球団の開幕投手では則本（現巨