文豪夏目漱石の直筆の手紙2通が見つかったことが15日分かった。新聞連載中の小説を自社で刊行したいという出版社の申し出を断る内容で、専門家は「漱石の人気と、出版社の期待がうかがえる貴重な資料」としている。