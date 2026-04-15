【国際親善試合】アメリカ代表 0−1 日本女子代表（日本時間4月15日／ルーメン・フィールド）【映像】アメリカ翻弄の「衝撃弾」（実際の様子）なでしこジャパン（サッカー日本女子代表）のFW浜野まいかが、世界女王であるアメリカ女子代表から衝撃のゴラッソを叩き込んだ。パリ五輪金メダルの現世界王者との3連戦でアメリカ遠征中のなでしこジャパンは、4月12日に行われた初戦で1−2の敗戦。ワシントン州シアトルのルーメン・