4月16日（木）の『徹子の部屋』に、遠藤憲一が登場する。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！強面役からコミカルな演技までこなす遠藤。15年前の初出演では、ナレーションでも活躍する遠藤に番組50周年に向けてタイトルコールを…。今年放送開始50年を迎えて、改めてそのときの貴重な映像を黒柳徹子と共に振り返る。現在は料理番組にも出演し、料理を一から学んで奮闘中。知らない用語や料理名に困惑する日々だという。食事