テクノフレックスがこの日の取引終了後に６月中間期の連結業績予想について、売上高を１３５億円から１５０億円（前年同期比１９．４％増）へ、営業利益を１７億円から２９億円（同５１．１％増）へ、純利益を１１億５０００万円から２０億円（同５０．８％増）へ上方修正した。同社は産業設備や生活インフラ向けに管継手・真空機器を手掛けており、クリーンエネルギー関連と半導体関連の市場を中心に受注が拡大し、